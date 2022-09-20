Ввезенные из США iPhone 14 не работают в России. Устройства попросту не поддерживают местных сотовых операторов, из-за чего iPhone не способен принимать звонки и отправлять сообщения.

По заявлению российских СМИ, проблема наблюдается с устройствами, предназначенными для рынка США — линейка iPhone 14 стала первой, у которой отсутствует привычный слот под SIM-карточку. Apple продвигает технологию eSIM, которая уже активно используется во всем мире, включая и Украину.

Правда, в России по какой-то причине операторы не могут настроить работу с iPhone 14, хоть и работают с eSIM. И хотя представители местных сетей пообещали решить эту проблему в ближайшие дни, владельцы новеньких флагманов не могут пользоваться устройствами полноценно.

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Впрочем, проблемы в iPhone 14 обнаружили не только жители России — владельцы топовых моделей Pro Max сообщают, что камера в приложениях Instagram и TikTok работает неисправно, создавая вибрации для стабилизации изображения. Чрезмерная тряска может вывести смартфон из строя, и в Apple пока не комментируют проблему.

Даже ремонт iPhone 14 заметно подорожал — пользователям придется столкнуться с заменой аккумулятора. Цена на эту услугу поднялась на $30 — до $99.