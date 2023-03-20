Инсайдеры раскрыли цены на будущие смартфоны iPhone 15. Как и ожидалось, разница между базовыми моделями и версиями Pro будет огромной.

Ценами поделился технический аналитик Haitong International Securities Джефф Пу. Изменения в стоимости коснутся моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Причина этого – новый A17 чип, титановый корпус, сенсорные кнопки для регулировки громкости и новая камера.

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Некоторые версии подорожают аж на $200, что только увеличит ценовой диапазон между всеми моделями. Так, цены выглядят следующим образом:

iPhone 15: от $799;

iPhone 15 Plus: от $899;

iPhone 15 Pro: от $1 199;

iPhone 15 Ultra: от $1 299.

Ожидается, что между базовым iPhone 15 и версией Ultra разрыв cоставляет в $400.

Впрочем, компания оставит выбор для тех, кто не хочет много платить за смартфон – Apple выпустит бюджетный iPhone SE 4 в 2024 году. Устройство будет внешне напоминать iPhone 14, который представили в 2022-м. Правда, о цене пока ничего не известно.