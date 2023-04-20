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Microsoft разрабатывает собственный чип для ИИ Athena

20 апреля 2023, 13:34
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Microsoft
Источник: Unsplash

Microsoft разрабатывает собственный чип для искусственного интеллекта под названием Athena. Проект должен превзойти конкурентов — Google, Nvidia и Amazon на рынке разработок ИИ.

Создание чипа ведется еще с 2019 года, и сотрудники Microsoft и OpenAI уже имеют к ним доступ. Такие компоненты заметно ускоряют обучение нейросетей.

Так, сейчас компания Nvidia продает серверные чипы для ИИ по $40 тыс. — для корпорации Гейтса таких нужно около 30 тыс. Все ради увеличения мощностей бота ChatGPT.

Именно поэтому Microsoft хочет создать собственный чипсет, чтобы снизить стоимость расширения, и возможно даже продавать их в будущем. Огромное количество комплектующих нужно для внедрения искусственного интеллект в поисковую систему Bing, пакет приложений Office, GitHub и других сервисов.

Сейчас компания заметно отстает от своих конкурентов — Amazon, Google и Meta уже имеют чипы для ИИ, но многие все еще используют компоненты от Nvidia.

Даже Илон Маск разрабатывает собственный ИИ. Миллиардер хочет, чтобы его разработка сможет узнать больше о человечестве, и не будет пытаться уничтожить всех нас. Правда, никакой конкретики от Илона не поступало.

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Источник
The Verge
Теги
Microsoft
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