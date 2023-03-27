Компания Илона Маска Neuralink готова тестировать импланты для мозга на людях. В планах корпорации — помочь победить паралич, слепоту и другие проблемы людей с управлением тела.

Так, Neuralink обратилась к одному из крупнейших нейрохирургических центров США для партнерства в клинических испытаниях. Чтобы организации Маска разрешили проводить такие тесты, органы власти должны рассмотреть запрос компании.

Корпорация разрабатывает импланты с 2016 года, но в 2022 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отклонил заявку на эксперименты на людях. Тогда причиной такого решения назвали серьезные проблемы с безопасностью.

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С тех пор Neuralink работает над исправлением ошибок — пока неясно, удастся ли получить разрешение.

Впрочем, сотрудничества с нейрохирургическим центром может и не быть, компания обращалась ко многим учреждениям.

В конце 2022 года Илон Маск заявил о скором тестировании Neuralink на людях. Тогда миллиардер заявил, что испытания будут в течении следующих 6 месяцев. По прогнозам миллиардера, тестирование имплантов на людях будут уже к июню 2023.