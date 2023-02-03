Уникальный iPhone 2007 года планируют продать на аукционе за $50 тыс.

Уникальный iPhone 1 2007 года планируют продать на аукционе за $50 тыс. Его уникальность в первозданном виде — коробка до сих пор не открывалась.

Конечно, покупка имеет чисто символический характер — устройство уже устарело и способно выполнять только базовые функции любого современного телефона.

Первый iPhone имел на то время революционные характеристики и функции — 2-мегапиксельная камера, а также 8 ГБ хранилища. Смартфон подарили Карен Грин, у которой уже был телефон.

Сейчас смотрят Она решила даже не раскрывать коробку, которая до сих пор обернута пленкой. Теперь его будет продавать аукционный дом LCG Auctions, который еще в 2007 году продал аналогичное устройство за $39 тыс. Примечательно, что первый iPhone продавался в двух модификацией — с памятью в 4 или 8 ГБ. За них просили $499 и $599 соответственно. — Телефон с сенсорным экраном будет сочетать доступ к интернету, музыку с iPod а также встроенную 2-мегапиксельную цифровую камеру и функции воспроизведения видео, — заявляли СМИ в 2007 году после презентации устройства. Известно, что за 10 лет после запуска первого смартфона, компания продала 1,2 миллиарда iPhone. И пока фанаты смартфонов от Apple рассматривают первую модель, корпорация уже разрабатывает новые iPhone 15. Ожидается, что топовые версии Pro и Pro Max получат процессор A17, в то время как базовая модификация и версия Plus — прошлогодние A16. Также у флагманов будут новые боковые кнопки и перископическая камера. Читайте также: Apple выпустит складной iPad в 2024 году: каким будет новый планшет

Источник The Guardian

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