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Уникальный iPhone 2007 года планируют продать на аукционе за $50 тыс.

3 февраля 2023, 10:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone
Источник: Unsplash

Уникальный iPhone 1 2007 года планируют продать на аукционе за $50 тыс. Его уникальность в первозданном виде — коробка до сих пор не открывалась. 

Конечно, покупка имеет чисто символический характер — устройство уже устарело и способно выполнять только базовые функции любого современного телефона.

Первый iPhone имел на то время революционные характеристики и функции — 2-мегапиксельная камера, а также 8 ГБ хранилища. Смартфон подарили Карен Грин, у которой уже был телефон. 

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Она решила даже не раскрывать коробку, которая до сих пор обернута пленкой. Теперь его будет продавать аукционный дом LCG Auctions, который еще в 2007 году продал аналогичное устройство за $39 тыс.

Примечательно, что первый iPhone продавался в двух модификацией — с памятью в 4 или 8 ГБ. За них просили $499 и $599 соответственно.

— Телефон с сенсорным экраном будет сочетать доступ к интернету, музыку с iPod а также встроенную 2-мегапиксельную цифровую камеру и функции воспроизведения видео, — заявляли СМИ в 2007 году после презентации устройства.

Известно, что за 10 лет после запуска первого смартфона, компания продала 1,2 миллиарда iPhone.

И пока фанаты смартфонов от Apple рассматривают первую модель, корпорация уже разрабатывает новые iPhone 15. Ожидается, что топовые версии Pro и Pro Max получат процессор A17, в то время как базовая модификация и версия Plus — прошлогодние A16. Также у флагманов будут новые боковые кнопки и перископическая камера.

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Источник
The Guardian
Теги
Apple iPhone
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