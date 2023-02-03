Унікальний iPhone 1 2007 року планують продати на аукціоні за $50 тис. Його унікально в первозданному вигляді – коробка ще не відкривалася.

Звичайно, покупка має суто символічний характер – пристрій вже застарілий, і здатний виконувати лише базові функції будь-якого сучасного телефону.

Перший iPhone мав на той час революційні характеристики та функції – 2-мегапіксельна камера, а також 8 ГБ сховища. Смартфон подарували Карен Грін, яка вже мала телефон.

Зараз дивляться

Вона вирішила навіть не розкривати коробку, яка досі обгорнута плівкою. Тепер його продаватиме аукціонний будинок LCG Auctions, який ще 2007 року продав аналогічний пристрій за $39 тис.

Примітно, що перший iPhone продавався двома модифікаціями – з пам’яттю в 4 або 8 ГБ. За них просили $499 та $599 відповідно.

– Телефон із сенсорним екраном буде поєднувати доступ до інтернету, музику з iPod а також вбудовану 2-мегапіксельну цифрову камеру та функції відтворення відео, – заявляли ЗМІ у 2007 році після презентації пристрою.

Відомо, що за 10 років після запуску першого смартфона компанія продала 1,2 мільярда iPhone.

І поки фанати смартфонів від Apple, корпорація вже розробляє нові iPhone 15. Очікується, що топові версії Pro і Pro Max отримають процесор A17, у той час, як базова модифікація та версія Plus – торішні A16. Також у флагманів будуть нові бічні кнопки та перископічна камера.