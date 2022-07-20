Суд между Twitter и Илоном Маском получил свою дату — он назначен на октябрь 2022 года. Спор на $44 млрд затянулся, и осенью станет известно, какая из сторон оказалась правой.

Известно, что судебный процесс в средине осени продлится пять дней — решение было принято в ходе первого слушания дела по вопросу об ускорении разбирательства. Иск со стороны Twitter был подан после заявлений Маска об отказе от сделки на $44 млрд, за которой сервис перейдет во владения миллиардера.

На первом слушании обе стороны озвучили свои аргументы касательно правоты — адвокат Twitter назвал Маска “заклятым врагом”. Похоже, разбирательства будут ожесточенными, учитывая настрой.

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Ведущий советник Twitter Уильям Сэвитт заявил, что неопределенность, которая нависла над компанией, наносит вред соцсети, и это нужно решить как можно скорее. Советник обвинил Маска в пренебрежительным отношением к Twitter, в том числе и в пределах сервиса, когда миллиардер позволяет себе критику.

Сторона Илона заявила, что не против прекратить сделку в кратчайшие сроки.

Ранее эксперты уже спрогнозировали результаты судебного разбирательства Маска и Twitter. Юристы считают, что главу Tesla могут заставить закончить сделку и приобрести соцсеть, поскольку аргументы миллиардера не очень убедительны.