Узнать, что вас заблокировали в Telegram, можно довольно быстро.
Попадание в черный список к определенному пользователю означает, что вы не сможете получать сообщения и звонки, а также отправлять что-то в ответ заблокировавшему вас человеку.
Как узнать, что вас заблокировали в Telegram – читайте в материале.
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Как понять, что вас заблокировали в Telegram:
- Фотография профиля. Если у человека стояла фотография в аккаунте, но внезапно исчезла, вас могли заблокировать. Когда вас блокируют в этом мессенджере, картинка и фото исчезают из учетной записи пользователя. На главном фото можно увидеть первую букву имени и фамилии на цветном фоне.
- Время посещения. Если есть надпись Был(а) давно, вас могли заблокировать. Однако некоторые пользователи Telegram могут отключать показ времени онлайн.
- Сообщения. Если вы в черном списке, то можете отправить сообщение, однако оно не доставится. Вы не сможете позвонить по телефону, отправить фото или видео.
- Звонки. Если вы звоните абоненту, а гудки не идут, то у пользователя либо разряжен мобильный, либо нет связи, либо он вас заблокировал.
Как выйти из бана в Telegram
Чтобы разблокироваться в Telegram, нужно связаться с человеком с помощью других способов: сообщения или звонка из других мессенджеров. Спросите о причинах блокировки вживую или через знакомых.
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