Узнать, что вас заблокировали в Telegram, можно довольно быстро.

Попадание в черный список к определенному пользователю означает, что вы не сможете получать сообщения и звонки, а также отправлять что-то в ответ заблокировавшему вас человеку.

Как узнать, что вас заблокировали в Telegram – читайте в материале.

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Как понять, что вас заблокировали в Telegram:

Фотография профиля. Если у человека стояла фотография в аккаунте, но внезапно исчезла, вас могли заблокировать. Когда вас блокируют в этом мессенджере, картинка и фото исчезают из учетной записи пользователя. На главном фото можно увидеть первую букву имени и фамилии на цветном фоне.

Если у человека стояла фотография в аккаунте, но внезапно исчезла, вас могли заблокировать. Когда вас блокируют в этом мессенджере, картинка и фото исчезают из учетной записи пользователя. На главном фото можно увидеть первую букву имени и фамилии на цветном фоне. Время посещения. Если есть надпись Был(а) давно, вас могли заблокировать. Однако некоторые пользователи Telegram могут отключать показ времени онлайн.

Если есть надпись Был(а) давно, вас могли заблокировать. Однако некоторые пользователи Telegram могут отключать показ времени онлайн. Сообщения . Если вы в черном списке, то можете отправить сообщение, однако оно не доставится. Вы не сможете позвонить по телефону, отправить фото или видео.

. Если вы в черном списке, то можете отправить сообщение, однако оно не доставится. Вы не сможете позвонить по телефону, отправить фото или видео. Звонки. Если вы звоните абоненту, а гудки не идут, то у пользователя либо разряжен мобильный, либо нет связи, либо он вас заблокировал.

Как выйти из бана в Telegram

Чтобы разблокироваться в Telegram, нужно связаться с человеком с помощью других способов: сообщения или звонка из других мессенджеров. Спросите о причинах блокировки вживую или через знакомых.