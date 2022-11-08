Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Как узнать, что вас заблокировали в Telegram

8 ноября 2022, 20:21
Анна Голишевская Редактор сайта
Телеграм
Источник: Unsplash

Узнать, что вас заблокировали в Telegram, можно довольно быстро.

Попадание в черный список к определенному пользователю означает, что вы не сможете получать сообщения и звонки, а также отправлять что-то в ответ заблокировавшему вас человеку.

Как узнать, что вас заблокировали в Telegram – читайте в материале.

Сейчас смотрят

Как понять, что вас заблокировали в Telegram:

  • Фотография профиля. Если у человека стояла фотография в аккаунте, но внезапно исчезла, вас могли заблокировать. Когда вас блокируют в этом мессенджере, картинка и фото исчезают из учетной записи пользователя. На главном фото можно увидеть первую букву имени и фамилии на цветном фоне.
  • Время посещения. Если есть надпись Был(а) давно, вас могли заблокировать. Однако некоторые пользователи Telegram могут отключать показ времени онлайн.
  • Сообщения. Если вы в черном списке, то можете отправить сообщение, однако оно не доставится. Вы не сможете позвонить по телефону, отправить фото или видео.
  • Звонки. Если вы звоните абоненту, а гудки не идут, то у пользователя либо разряжен мобильный, либо нет связи, либо он вас заблокировал.

    Как выйти из бана в Telegram

Чтобы разблокироваться в Telegram, нужно связаться с человеком с помощью других способов: сообщения или звонка из других мессенджеров. Спросите о причинах блокировки вживую или через знакомых.

Читайте также:
Как узнать, что вас заблокировали в TelegramКак сделать голосование в Telegram – инструкция

Теги
Telegram
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь