Илон Маск назвал новую причину сорванных планов украинских защитников в потоплении кораблей РФ возле Крыма. Как оказалось, все из-за санкций со стороны США, направленных на РФ.

На конференции All-In Summit миллиардер заявил, что виной всему санкции.

— Когда это произошло, регион Крыма был отключен. А причиной тому были санкции США против России, — заявил Маск.

Как оказалось, компания Starlink не имела разрешения на работу на территории возле полуострова. Впрочем, Илон включил бы работу спутниковой связи после одобрения такого решения от Байдена.

Сейчас смотрят

Ранее биограф Уолтер Азексон в своей книге заявил, что Starlink возле Крыма был отключен по инициативе Маска, что сорвало планы наших военных.

После этого миллиардер заявил, что спутниковый интернет и без его решения не работал возле полуострова. К тому же, он его не включал, чтобы не стать соучастником эскалации конфликта. Похоже, Маск боится, что Россия будет использовать ядерное оружие, если украинцы попытаются вернуть Крым. Миллиардер говорит об эскалации конфликта невзирая на уничтожение украинских сел и городов, а также мирных украинцев российскими военными.