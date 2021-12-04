В работе Instagram произошел массовый сбой: что известно

Пользователи социальной сети Instagram 4 декабря пожаловались на проблемы в работе приложения.
Согласно данным сервиса Downdetector, сбой был зафиксирован примерно в 16.00.
О проблемах в пике сообщили почти 1,2 тыс. пользователей.
Больше всего они жаловались на работу самого приложения – примерно 60%. Также сообщения поступали о сбоях в работе сайта и подключении к серверу.
Проблемы с Instagram были зафиксированы в Бельгии, Чехии, Украине, России, Беларуси, Эстонии, Казахстане и Португалии.
Администрация соцсети была уведомлена о неполадках, которые были устранены в течение двух часов.
Напомним, 4 октября глобальный сбой был зафиксирован в работе Instagram, Facebook и WhatsApp. Соцсети не могли нормально функционировать в течение шести часов.
Спустя четыре дня была зафиксирована аналогичная проблема. В основном, жаловались пользователи из США, Германии, Великобритании, Франции. Также сбой затронул и Украину.
Точную причину администраторы соцсетей не называли. Тем не менее, основатель Facebook Марк Цукерберг принес свои извинения пользователям за неудобства.
Источник: Downdetector