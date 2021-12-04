В работе Instagram произошел массовый сбой: что известно

Пользователи социальной сети Instagram 4 декабря пожаловались на проблемы в работе приложения.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбой был зафиксирован примерно в 16.00.

О проблемах в пике сообщили почти 1,2 тыс. пользователей.

Больше всего они жаловались на работу самого приложения – примерно 60%. Также сообщения поступали о сбоях в работе сайта и подключении к серверу.

Проблемы с Instagram были зафиксированы в Бельгии, Чехии, Украине, России, Беларуси, Эстонии, Казахстане и Португалии.

Администрация соцсети была уведомлена о неполадках, которые были устранены в течение двух часов.

Напомним, 4 октября глобальный сбой был зафиксирован в работе Instagram, Facebook и WhatsApp. Соцсети не могли нормально функционировать в течение шести часов.

Спустя четыре дня была зафиксирована аналогичная проблема. В основном, жаловались пользователи из США, Германии, Великобритании, Франции. Также сбой затронул и Украину.

Точную причину администраторы соцсетей не называли. Тем не менее, основатель Facebook Марк Цукерберг принес свои извинения пользователям за неудобства.

Источник: Downdetector