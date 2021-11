Соцсеть Instagram не работает во многих странах мира, в том числе в Украине.

По данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб на работу мобильного приложения – 61%, еще 21% сообщают о проблемах с доступом к веб-сайту и 19% – на отсутствие связи с сервером.

Такие проблемы с Instagram наблюдаются в Западной Европе, США, Бразилии и Индии.

Вот такое сообщение выдает веб-версия соцсети.

Администрация Instagram на своей странице в Twitter сообщила, что они работают над тем, чтобы исправить ситуацию как можно скорее.

We’re aware some of you are having trouble accessing our messaging apps at the moment. We’re working to fix things as quickly as possible. Sorry for any inconvenience, and hang tight! #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) November 3, 2021