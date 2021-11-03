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Не работает приложение и сайт: в Instagram произошел сбой

3 ноября 2021, 21:50 Валентина Летяк
Instagram
Источник: Unsplash

Соцсеть Instagram не работает во многих странах мира, в том числе в Украине.

По данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб на работу мобильного приложения – 61%, еще 21% сообщают о проблемах с доступом к веб-сайту и 19% – на отсутствие связи с сервером.

Такие проблемы с Instagram наблюдаются в Западной Европе, США, Бразилии и Индии.

Вот такое сообщение выдает веб-версия соцсети.

Instagram не працює

Администрация Instagram на своей странице в Twitter сообщила, что они работают над тем, чтобы исправить ситуацию как можно скорее.

 

4 октября произошел сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, который длился по всей планете не менее пяти часов.

Извинения пользователям администрация приносила с официальной страницы сети Facebook в Twitter через 40 минут после того, как начался сбой.

Через два дня в компании Facebook заверили, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей, а его причиной стали неудачные изменения программной конфигурации.

Теги
Instagram , соцмережі
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