У роботі Instagram стався масовий збій: що відомо

Користувачі соціальної мережі Instagram 4 грудня поскаржилися на проблеми роботи програми.

За даними сервісу Downdetector, збій було зафіксовано приблизно о 16:00.

Щодо проблеми у піку повідомили майже 1,2 тис. користувачів.

Найбільше вони скаржилися на роботу програми – приблизно 60%. Також повідомлення надходили про збій в роботі сайту та у підключенні до сервера.

Проблеми з Instagram були зафіксовані у Бельгії, Чехії, Україні, Росії, Білорусі, Естонії, Казахстані та Португалії.

Адміністрацію соцмережі було проінформовано про неполадки, які було усунено протягом двох годин.

Нагадаємо, 4 жовтня глобальний збій було зафіксовано у роботі Instagram, Facebook та WhatsApp. Соцмережі не могли нормально функціонувати протягом шести годин.

Через чотири дні було зафіксовано аналогічну проблему. Здебільшого скаржилися користувачі з США, Німеччини, Великої Британії, Франції. Також збій торкнувся України.

Точної причини адміністратори соцмереж не називали. Тим не менш, засновник Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами за незручності.

Джерело: Downdetector