Ровер NASA Perseverance заснял загадочный серебряный объект на поверхности Марса. Как оказалось, это космическое одеяло, которое пригодилось марсоходу в прошлом.

Серебряный объект был зажат между двумя камнями на дне марсианского кратера Джезеро, который ровер исследует с момента приземления в феврале 2021 года. Как оказалось, космический мусор принес с Земли сам марсоход — серебряное одеяло было необходимо для приземления.

Снимком агентство NASA поделилось в Twitter.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022