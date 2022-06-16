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На Марсе обнаружили космическое одеяло: блестит, как серебро

16 июня 2022, 13:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Марс
Источник: Depositphotos

Ровер NASA Perseverance заснял загадочный серебряный объект на поверхности Марса. Как оказалось, это космическое одеяло, которое пригодилось марсоходу в прошлом.

Серебряный объект был зажат между двумя камнями на дне марсианского кратера Джезеро, который ровер исследует с момента приземления в феврале 2021 года. Как оказалось, космический мусор принес с Земли сам марсоход — серебряное одеяло было необходимо для приземления.

Снимком агентство NASA поделилось в Twitter.

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— Неожиданная находка на Марсе — это кусок теплового одеяла, который упал на поверхность планеты во время приземления Perseverance  в 2021 году. Блестящий кусок фольги является частью термоодеяла — материала, используемого для контроля температуры. Возможно, его сюда принесло ветром, — заявила команда NASA по управлению ровером. 

Это не первая находка оборудования на Марсе — в апреле 2022 года дрон Ingenuity во время полета заснял парашют, который использовался во время приземления. Эти полученные данные помогут ученым более тщательно подготовиться к будущим миссиям.

Ранее ровер уже показывал красоты Марса — он заснял солнечное затмение, которое длится намного меньше земного. Все из-за крошечного спутника Фобоса, который в 157 раз меньше земной Луны.

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