Агентство NASA планирует испытать ядерные ракеты для доставки астронавтов на Марс. Такой тип двигателя поможет преодолевать большие расстояние за рекордное время.

В планах агентства — представить ядерный тепловой двигатель уже в 2027. Его разработки будут вестись вместе с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов.

В теории, использования знаний в области ядерной физики поможет изменить принцип ракетостроения и путешествий в космосе. Двигатели с химическими системами используется уже почти 100 лет.

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— Использование ядерной тепловой ракеты позволяет сократить время полета, снижая риск для астронавтов, — говорится в пресс-релизе NASA.

Как известно, затраченное время — чуть ли не главная проблема во время перелета из Земли на Марс для астронавтов и ученых. Так, в ракету можно будет загрузить меньше припасов, а технику делать менее надежной.

В теории, ядерный двигатель поможет увеличить мощность для приборов и связи.

Сейчас у NASA есть и другие, более важные вопросы — трем астронавтам придется провести на МКС год вместо полугода. Все из-за повреждения российского корабля Союз, которые должен был доставить представителей РФ на Землю из станции.