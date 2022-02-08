Министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Франции Брюно Ле Мэр ответили на угрозы Meta о прекращении работы Facebook и Instagram. Так, чиновники заявили, что Европа сможет обойтись без американских соцсетей.

— После хакерской атаки я жил без Facebook и Twitter в течение четырех лет — это было фантастически, — заявил Хебек.

Брюно Ле Мэр также акцентировал внимание на позитивных аспектах жизни без соцсетей.

— Я могу подтвердить, что жизнь без Facebook очень хороша. Цифровые гиганты должны понимать, что Европейский континент будет сопротивляться и утверждать свой суверенитет, — заявил министр финансов Франции.

Эти заявления появились на фоне угроз от Meta — компания Марка Цукерберга не смогла договориться с ЕС о размещении серверов с личными данные жителей Европы в США. В Европе заявили, что это невозможно — нынешние законы о конфиденциальности пользователей не позволяют размещать серверы в других локациях.

Так, в ежегодном отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Meta заявила о возможном прекращении работы Facebook и Instagram. В документе сообщается, что подобное решение может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и заработок компаний.