Apple обвинили в тайном сборе личной информации пользователей через мобильные приложения без согласия клиентов. При этом, компания не упускала момента заявить, что конфиденциальность пользователей для них всегда на первом месте.

Так, об этом сообщается в коллективном федеральном иске. В нем идется о нарушении Калифорнийского закона о вторжении в частную жизнь.

— Конфиденциальность — один из основных вопросов, который Apple использует, чтобы выделить свои продукты среди конкурентов, — говорится в иске.

Известно, что в смартфонах Apple есть настройки, которые позволяют отключить сбор любой информации о пользователях, но компания продолжает собирать данные и зарабатывать на них, продавая сторонним лицам. Об этом говорится в документе, переданном в суд.

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В иске также привели в пример приложение App Store — оно якобы собирает пользовательские данные. Сервис записывал каждое действие пользователей — это касается и переходов на ссылки, после чего появлялась таргетинговая реклама.

— Благодаря повсеместному и незаконному отслеживанию и сбору данных Apple знает даже самые интимные и потенциально неловкие аспекты использования приложения пользователем, — говорится в документе.

Apple пока не прокомментировала обвинения. Впрочем, сейчас у компании все хорошо — Apple снова стал самым дорогим брендом в мире. Стоимость компании с последнего исследования год назад выросла на 18% и превысила $482,2 млрд.