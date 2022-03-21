В России официально запретили Facebook и Instagram. Так, по мнению местных властей, в этих соцсетях ведется экстремистская деятельность.

Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что такое решение вынес Тверской суд Москвы. В Генеральной прокуратуре Москвы заявили, что экстремистская деятельность этих соцсетей несет опасность как отдельным людям, так и целому обществу. Власти РФ считают, что сервисы нарушают свою же политику, позволяя призывы к убийствам российских военных.

Напомним, в начале марта компания Meta под руководством Марка Цукерберга разрешила пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию по отношению к российским солдатам. Это не нарушает политику сервисов в контексте вторжения в нашу страну 24 февраля — начала широкомасштабной войны России против Украины.

Известно, что жители РФ остались и без одного из самых популярных развлекательных сервисов — TikTok. 6 марта представители компании приостановили работу соцсети на территории страны-агрессора.

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Даже разработчики приложений сами покидают рынок России — с 24 февраля с магазина App Store удалили более 7 тыс. программ для iPhone и прочей продукции Apple. С торговой площадки исчезли популярные игры и сервисы, которыми пользуются миллионы людей ежедневно.