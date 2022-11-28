Хакеры украли личные данные 5,4 млн пользователей Twitter. Все из-за уязвимостей в защите соцсети, которую недавно приобрел Илон Маск.

Информацию о взломе подтвердил основатель форума Breached — он заявил, что воспользовался уязвимостью и получил доступ к 1,4 млн аккаунтами. К счастью, это касалось тех учетных записей, которые были заблокированы.

Это далеко не все — эксперт по кибербезопасности Чед Лодер уверен, что так могли украсть еще десятки миллионов аккаунтов. Информацию, к которой получили доступ злоумышленники, включает мобильные номера, а также общедоступная информация — ее часто скрывают пользователи для приватности.

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Так, основатель форума опубликовал список данных, которые могут коснуться более 17 млн учетных записей.

Мобильные телефоны и электронные почты могут активно использоваться для фишинга или любого другого обмана.

Похоже, Маск не успел сделать соцсеть безопасной — ранее Илон анонсировал шифрование личных сообщений в Twitter. Аналогично защищены Telegram и Viber. В добавок к шифрованию, пользователям также обещают и видеозвонки — на фоне этого Twitter постепенно превращается в мессенджер.

Впрочем, не исключено, что Twitter ждет банкротство — об этом заявил Илон на фоне резкого падения прибыли. Новому руководителю нужно найти новые источники дохода — к примеру, платная подписка.