Илон Маск не хочет вкладывать свои деньги в Twitter: ищет инвесторов

Илон Маск не спешит тратить свои миллиарды на содержание соцсети Twitter. Глава Tesla хочет привлечь инвесторов, чтобы на их средства управлять популярным сервисом.

Недавно самый богатый человек в мире связался с крупными акционерами Twitter, в том числе с основателем соцсети Джеком Дорси и корпорации Fidelity, по поводу перспективы сохранения их средств внутри компании. Ранее Маск заявлял, что хочет сохранить как можно больше средств акционеров Twitter после запланированного приобретения.

Ранее Маск заявлял, что купил соцсеть за $44 млрд не ради прибыли, а для раскрытия потенциала Twitter. Глава Tesla считает, что площадка может стать сервисом, где каждый сможет выражать свои мысли. Миллиардер пообещал уменьшить модерацию, открыть доступ к коду работы алгоритмов, а также объявить войну ботам. Изменения наверняка будут появляться со временем — для них Маск и хочет привлечь инвестиции.

Однако Илон не вкладывался бы деньги в то, что не приносит доход — за первый квартал 2022 года, выручка соцсети возросла на 16% в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Маск пообещал повысить доходы Twitter с помощью монетизации публикаций и сокращения зарплаты членам совета директоров.