Компания Meta запустила свою новую соцсеть Threads — это аналог Twitter, но от Марка Цукерберга.

Создатели Facebook и Instagram заявили, что сервис визуально будет очень похож на своего конкурента, и даже правила публикации очень схожие. К примеру, можно писать текст не более 500 символов, а видео не могут быть длиннее 5 минут.

Известно, что разработкой занималась команда Instagram, и новая работа скорее выглядит как дополнение к соцсети.

— Мы взяли лучшее из Instagram и расширили это до текста, создав позитивное и творческое пространство для выражения ваших идей, – сообщается в пресс-релизе.

Известно, что уже утром 6 июля Threads стал доступным для скачивания в Google Play и App Store. Украинцы также могут скачать сервис, как и жители других 100 стран.

Примечательно, что в ЕС сервис не будет работать в ближайшее время — по словам главы Instagram Адама Моссери, все из-за некоторых европейских законов, которые вступят в силу уже в 2024 году.

Сам Марк Цукерберг не мог не прокомментировать запуск сервиса — за первый час после открытия Threads, на нем зарегистрировалось более 5 млн человек.

Ранее Маск назвал Цукерберга подражателем за создание копии Twitter. Популярность сервиса Илона не давал покоя Meta, из-за чего аналогичную текстовую соцсеть создали в кратчайшие сроки — о планах создания говорилось в марте 2023 года.