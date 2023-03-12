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Подражатель: Илон Маск отреагировал на создание аналога Twitter от Meta

12 марта 2023, 15:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Илон Маск высмеял главу Meta Марка Цукерберга за желание создать конкурента Twitter. Своими мыслями миллиардер поделился в соцсети, которую приобрел осенью 2022 года.

— Подражатель, — кратко заявил Илон на сообщения с обсуждением Цукерберга и Facebook.

Недавно стало известно, что Meta хочет создать свою новую соцсеть для обмена текстовым контентом, как это происходит в Twitter.

Пока проект получил название P92, и для авторизации можно будет использовать учетную запись Instagram. Концепция похожа на Reddit или Discord, но отличается от того, как работают другие платформы Meta.

О сроках разработки пока говорить рано — в планах компании запустить сервис, который позволит создавать свои сервера или даже сообщества.

Впрочем, соцсеть Маска также активно развивается — Twitter может стать полноценным банком. Так, пользователи смогут оставлять депозит и получать кредитные карточки, если Илону удастся сделать платежную систему. Учитывая, что рекламный бизнес не сильно помогает сервису оставаться на плаву, миллиардеру нужно искать другие способы заработка. Со временем, пользователи смогут также работать и с криптовалютами.

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Теги
Twitter Илон Маск Марк Цукерберг
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