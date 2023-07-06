Компанія Meta запустила свою нову соцмережу Threads – це аналог Twitter, але від Марка Цукерберга.

Творці Facebook і Instagram заявили, що сервіс візуально буде дуже схожий на свого конкурента, навіть правила публікації дуже схожі. Наприклад, можна писати текст, не більший від 500 символів, а відео не можуть бути довшими за 5 хвилин.

Відомо, що розробкою займалася команда Instagram, і нова робота скоріше здається доповненням до соцмережі.

– Ми взяли найкраще з Instagram і розширили це до тексту, створивши позитивний і творчий простір для вираження ваших ідей, – повідомляється в прес-релізі.

Відомо, що вже вранці 6 липня Threads став доступним для звантаження в Google Play і App Store. Українці також можуть завантажити сервіс, як і жителі інших 100 країн.

Примітно, що в ЄС сервіс не працюватиме найближчим часом – за словами глави Instagram Адама Моссері, все через деякі європейські закони, які набудуть чинності вже у 2024 році.

Сам Марк Цукерберг не міг не прокоментувати запуск сервісу – за першу годину після відкриття Threads, на ньому зареєструвалося понад 5 млн осіб.

Раніше Маск назвав Цукерберга наслідувачем за створення копії Twitter. Популярність сервісу Ілона не давала спокою Meta, через що аналогічну текстову соцмережу створили в найкоротші терміни – про плани створення йшлося в березні 2023 року.