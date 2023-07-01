Владелец Twitter Илон Маск заявил, что вводятся временные ограничения на просмотр количества публикаций в сутки.

Об этом Илон Маск написал в Twitter.

По его словам, ограничения вводятся для устранения экстремального уровня сбора данных и манипулирования системой. Он подчеркнул, что ограничения временные.

Подтвержденные (с синей галочкой) учетные записи смогут читать 6 000 публикаций в сутки, непроверенные аккаунты до 600 публикаций в сутки, а новые непроверенные учетные записи до 300 постов в сутки.

Ранее сообщалось, что компания Twitter отказалась оплачивать услуги Google. Много лет Google помогает соцсети бороться со спамом и защищает аккаунты — теперь такие функции под вопросом.