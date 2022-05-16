Илон Маск похвалил Netflix за недавние репрессии против бунтующих сотрудников. Ранее глава Tesla заявлял, что сервис невозможно смотреть из-за прогрессивного контента.
В начале мая Netflix разослал сотрудникам сообщение, в котором заявляется, что если работников оскорбляет контент на просторах сервиса, то они могут уволиться.
Такое решение компании появилось после того, как сотрудники пригрозили покинуть Netflix — все из-за стендапов комика Дэйва Шаппелла, в которых критикуется ЛГБТК-сообщества. Этот контент сейчас в открытом доступе на платформе, с чем не согласны работники.
Новая политика Netflix под названием Художественное выражение подразумевает отказ от цензуры конкретных артистов, даже если сотрудники считают контент плохим.
Скандал прокомментировал Маск.
— Хорошее решение от Netflix, — заявил миллиардер в Twitter.
Good move by @netflix
— Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2022
Это сообщение противоречит другим высказываниям Илона. В апреле он критиковал Netflix за потворство прогрессивным сотрудникам, что вредило качеству контента.
— Вирус, который проснулся, делает Netflix невыносимым для просмотра, — заявил Маск в апреле.
Ранее сам глава Tesla заявлял о желании купить Twitter, чтобы сделать его доступным для каждого. Он пообещал ослабить модерацию, чтобы разрешить пользователям выражать любые мысли.