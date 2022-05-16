Илон Маск похвалил Netflix за недавние репрессии против бунтующих сотрудников. Ранее глава Tesla заявлял, что сервис невозможно смотреть из-за прогрессивного контента.

В начале мая Netflix разослал сотрудникам сообщение, в котором заявляется, что если работников оскорбляет контент на просторах сервиса, то они могут уволиться.

Такое решение компании появилось после того, как сотрудники пригрозили покинуть Netflix — все из-за стендапов комика Дэйва Шаппелла, в которых критикуется ЛГБТК-сообщества. Этот контент сейчас в открытом доступе на платформе, с чем не согласны работники.

Новая политика Netflix под названием Художественное выражение подразумевает отказ от цензуры конкретных артистов, даже если сотрудники считают контент плохим.

Скандал прокомментировал Маск.

— Хорошее решение от Netflix, — заявил миллиардер в Twitter.

Good move by @netflix — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2022

Это сообщение противоречит другим высказываниям Илона. В апреле он критиковал Netflix за потворство прогрессивным сотрудникам, что вредило качеству контента.

— Вирус, который проснулся, делает Netflix невыносимым для просмотра, — заявил Маск в апреле.

Ранее сам глава Tesla заявлял о желании купить Twitter, чтобы сделать его доступным для каждого. Он пообещал ослабить модерацию, чтобы разрешить пользователям выражать любые мысли.