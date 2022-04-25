Известный американский предприниматель и самый богатый человек в мире Илон Маск купил социальную сеть Twitter $44 млрд.

Бизнесмен купил Twitter по $54,2 за акцию — вся компания оценивается примерно в $44 млрд. Стороны на сделку согласны, но она пока не была официально закрыта.

$21 млрд Илон Маск даст из личных средств в качестве акционерного капитала, а еще $25,5 млрд предпринимателю под залог акций Tesla выделила группа банков во главе с Morgan Stanley.

По словам независимого главы совета директоров Twitter Брета Тейлора, его коллеги тщательно обдумывали это предложение и сошлись на том, что это лучший вариант разбития событий.

— Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, на которой обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, улучшив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей. Twitter обладает огромным потенциалом – я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его, — заявил Илон Маск.

Эту новость также прокомментировал глава Минцифры Украины Михаил Федоров. Он объяснил, почему нас могут ожидать изменения в развитии социальных медиа.

— Авторитетные медиа сообщили, что Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд. Компания из акционерной может стать частной. За последние десятилетия Илон не инвестировал в проекты, которые не меняли бы правила игры в сфере. Уверен, что нас ждет неожиданный поворот развития социальных медиа, – отметил Федоров.

Источник: PR Newswire