Time посвятил обложку Цукербергу после скандала с Facebook

Журнал Time поместил Марка Цукерберга на обложку после последнего скандала с Facebook.

В посте в Instagram Time опубликовал также цитату Роджера МакНами, который работал в компании в качестве советника и инвестора в самом начале.

— С тех пор я и бесчисленное количество других людей давили на основателя Facebook Марка Цукерберга и главного операционного директора Шерил Сэндберг относительно реформирования компании, — отметил Макнами.

Он добавил, что призвал Facebook и Кремниевую долину принять технологию, управляемую людьми, вместо зависимых, опасных алгоритмов.

— Ничего не произошло. Последние три недели изменили игру. Смелая Фрэнсис Хоген изменила риторику относительно технологической реформы, — заявил Макнами.

По его словам, люди просто недооценили сначала влияние соцсетей на мир.

То есть в новом номере журнала Time акцент именно на Facebook и механизмах его возможного реформирования.

Скандал с Facebook

Экс-сотрудница компании Фрэнсис Хоген выступила в Конгрессе с обвинениями в сторону Facebook, в которой она ранее работала.

Хоген была product-менеджером в Facebook два года. Она утверждает, что за этот период она собрала достаточно доказательств того, как компания пренебрегает чистотой информации и безопасностью в пользу денег.

Она говорила часами, изображая мрачную картину политики Facebook и предлагая способы исправить компанию, которую она назвала моральным банкротом.