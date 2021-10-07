Time присвятив обкладинку Цукербергу після скандалу з Facebook

Журнал Time помістив Марка Цукерберга на обкладинку через останній скандал з Facebook.

У пості в Instagram Time опублікував також цитату Роджера МакНамі, який працював у компанії як радник та інвестор ще з самого початку.

– З того часу я та незліченна кількість інших людей тиснули на засновника Facebook Марка Цукерберга та головного операційного директора Шеріл Сендберг щодо реформування компанії, – зазначив МакНамі.

Він додав, що закликав Facebook та Кремнієву долину ухвалити технологію, керовану людьми, замість залежних, небезпечних алгоритмів.

– Нічого не сталося. Останні три тижні змінили гру. Смілива викривачка Facebook Френсіс Гоген змінила риторику щодо технологічної реформи, – заявив МакНамі.

За його словами, люди просто недооцінили спочатку вплив соцмережі на світ.

Тобто у новому номері журналу Time акцент саме на Facebook та механізмах його можливого реформування.

Скандал Facebook

Екс-співробітниця компанії Френсіс Гоген виступила в Конгресі зі звинуваченнями у бік Facebook, в якій вона раніше працювала.

Гоген була product-менеджером у Facebook два роки. Вона стверджує, що за цей період вона зібрала достатньо доказів, щоб довести, як компанія нехтує чистотою інформації та безпекою на користь грошей.

Вона говорила годинами, зображуючи похмуру картину політики Facebook та пропонуючи способи виправити компанію, яку вона назвала моральним банкрутом.