Теперь официально: в Instagram появится платная подписка на блогеров

В ближайшее время в Instagram появится новая функция платной подписки.

Об этом сообщил руководитель Instagram Адам Моссери.

Он заявил, что цель подписки — необходимость для блогеров монетизировать контент.

Адам Моссери добавил, что некоторые авторы уже монетизируют такие функции Instagram, как Близкие друзья, взимая с поклонников плату за доступ к Stories за пределами платформы.

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— Я рад продолжать создавать инструменты для авторов, чтобы они могли зарабатывать на жизнь творческой работой, и вскоре передать эти инструменты в руки большему количеству блогеров, — написал Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, которой принадлежит Instagram.

Покупатели подписки будут получать эксклюзивные трансляции в Stories. Такой контент будет отмечен специальным значком фиолетового цвета.

Цены будут варьироваться от $0,99 до $99,99 в месяц. Цену буду устанавливать авторы контента.

Первыми новую функцию смогут оценить жители США. Кстати, там уже проходит тестирование. В ближайшую неделю компания еще добавит авторов к тестовой функции.

Десять создателей уже участвуют в раннем тестировании, в том числе баскетболистка Седона Принс, олимпиец Джордан Чайлз и астролог Ализа Келли.

Instagram и Facebook — не единственные компании, внедряющие модели подписки, чтобы конкурировать с такими платформами, как TikTok. В 2021 году Twitter представил Super Follows, а некоторые создатели предлагают дополнительный контент для подписчиков вне платформы на Patreon или Substack.