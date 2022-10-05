Илон Маск решился покупать соцсеть Twitter, но при одном условии. Миллиардер хочет, чтобы суд прекратил рассмотрение дела, с помощью которого Маска хотели заставить купить сервис.

Глава Tesla написал компании Twitter письмо с желанием завершить сделку на 44 млрд. После этого миллиардер заявил, что хочет создать на основе платформы универсальное приложение.

— Покупка Twitter — это ускорение создания X, универсального приложения, — кратко прокомментировал свое решение Илон.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app Сейчас смотрят — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Вполне возможно, что речь идет об аналоге китайского WeChat, с помощью которого можно просматривать контент, публиковать его, общаться с людьми и даже осуществлять различные платежи, заказывать еду и такси. Китайским сервисом владеет корпорация Tencent. Популярность приложения до сих пор не побили — сервис насчитывает более миллиарда пользователей.

Ранее генеральный директор Tesla уже говорил о WeChat, расхваливал возможности и сам концепт суперприложения. Еще летом миллиардер заявил, что за пределами Китая нет аналога WeChat.

Илон хочет, чтобы Twitter использовал как минимум миллиард человек, по сравнению с 237,8 миллионами в конце второго квартала.

Напомним, что Маск передумал покупать Twitter еще летом — тогда миллиардер делал все, чтобы разорвать сделку на $44 млрд. Тогда он заявлял, что в соцсети много ботов и фейковых аккаунтов, а после заявил, что представители Twitter дали слишком мало информации, чтобы он приобрел сеть.