Илон Маск решился покупать соцсеть Twitter, но при одном условии. Миллиардер хочет, чтобы суд прекратил рассмотрение дела, с помощью которого Маска хотели заставить купить сервис.

Глава Tesla написал компании Twitter письмо с желанием завершить сделку на 44 млрд. После этого миллиардер заявил, что хочет создать на основе платформы универсальное приложение.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022