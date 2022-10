Ілон Маск наважився купувати соцмережу Twitter, але за однієї умови. Мільярдер хоче, щоб суд припинив розгляд справи, за допомогою якої Маска хотіли змусити купити сервіс.

Глава Tesla написав компанії Twitter листа з бажанням завершити угоду на 44 млрд. Після цього мільярдер заявив, що хоче створити на основі платформи універсальний додаток.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022