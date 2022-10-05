Ілон Маск наважився купувати соцмережу Twitter, але за однієї умови. Мільярдер хоче, щоб суд припинив розгляд справи, за допомогою якої Маска хотіли змусити купити сервіс.

Глава Tesla написав компанії Twitter листа з бажанням завершити угоду на 44 млрд. Після цього мільярдер заявив, що хоче створити на основі платформи універсальний додаток.

– Купівля Twitter – це прискорення створення X, універсальної програми, – коротко прокоментував своє рішення Ілон.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app Зараз дивляться — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Цілком можливо, що йдеться про аналог китайського WeChat, за допомогою якого можна переглядати контент, публікувати його, спілкуватися з людьми й навіть здійснювати різні платежі, замовляти їжу та таксі. Китайським сервісом володіє корпорація Tencent. Популярність програми досі не побили – сервіс налічує понад 1 млрд користувачів.

Раніше генеральний директор Tesla вже говорив про WeChat, розхвалював можливості й сам концепт супердодатка. Ще влітку мільярдер заявив, що за межами Китаю немає аналога WeChat.

Ілон хоче, щоб Twitter використав щонайменше 1 млрд людей, порівняно з 237,8 млн наприкінці другого кварталу.

Нагадаємо, що Маск передумав купувати Twitter ще влітку – тоді мільярдер робив усе, щоб розірвати угоду на $44 млрд. Тоді він заявляв, що в соцмережі багато ботів і фейкових акаунтів, а потім заявив, що представники Twitter дали надто мало інформації, щоб він придбав мережу.