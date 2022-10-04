На днях глава Tesla и самый богатый человек в мире Илон Маск предложил в Twitter “мирный план” окончания войны в Украине. По мнению миллиардера, Украина должна уступить Крым РФ, а населению Донбасса и Крыма следует решать судьбу украинских земель.

Такие необдуманные слова вызвали настоящий ажиотаж в сети — пользователи не оценили необдуманных высказываний и советов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Свое мнение выразили и звезды, которые не стали молчать.

Реакция звезд на заявления Илона Маска касательно войны в Украине — далее в материале.

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Шеф-повар Эктор Хименес-Браво показал средний палец Маску, и добавил, что при выборе электрокара он не взял Tesla, чему очень рад.

— Илон Маск сегодня разочаровал пророссийской позицией. ВСУ – сильнейшая армия мира. Мы победим, — заявил Эктор.

Телеведущий Григорий Решетник также отреагировал на слова Маска — он опубликовал одну из неудачных фото миллиардера, и добавил, что у бизнесмена был шанс появиться на украинском телевидении.

— А мог бы быть следующим Холостяком, — заявил Решетник.

Телеведущий Анатолий Анатолич записал видеообращение к своим фанатам, поделившись своей необычной идеей.

— Там Маск в Twitter предложил свое решение завершения войны в Украине. Там четыре пункта, среди которых отдать Крым России, из-за якобы ошибки Хрущева. У меня есть другое предложение — отдать заводы Tesla коренным индейцам, — заявил Анатолич.

Шеф-повар Евгений Клопотенко уже долгое время унижает российские щи и прославляет наш украинский борщ. Теперь Tesla стали щами для известного кулинара.

Владимир Дантес владеет красивым электрокаром Tesla Model Y, и после слов Маска готов с ним попрощаться. Об этом артист заявил в Twitter.

Після останніх твітів Ілона Маска. Продам свою теслу! Писати в дірект! — Gudkov Volodymyr (@DantesVo) October 3, 2022

Андрей Бедняков показал свое мастерство фотошопа и показал Маска в образе чмони — хлюпкого оккупанта, который пришел убивать и уничтожать города смелых украинцев. Телеведущий намекает, что теперь и Илону придется ответить за свои слова.

Маша Ефросинина напомнила своим подписчикам, что весь мир негативно реагирует на заявление Илона.

— Когда в реальном времени видишь, как мир запускает Илона Маска на**й…в космос, — иронично подписала снимок Маша.

Политик Роман Грищук считает, что Илона Маска взломали, и даже знает, кто это мог сделать.

— Такое впечатление, что Бардаш украл аккаунт Маска, — считает Роман.

Певица Надя Дорофеева рассказала, что у нее пропало настроение после заявлений миллиардера.

— Сидели себе, работали. А потом посмотрели в Twitter и настроение пропало. Та ну его, — подписала общий с Кацуриным снимок артистка.

Пользователи сети активно обсуждают слова Маска — свою реакцию уже выразили даже политические деятели, включая президента Украины Владимира Зеленского.

И хотя Илон Маск уже прокомментировал свои заявления и заверил, что он все еще поддерживает Украину, осадок от его слов остался, а репутация слегка подпортилась.