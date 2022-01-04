Космическое агентство NASA предупредило весь мир о сближении с Землей как минимум пяти астероидов. Одно из космических тел достигает размеров небоскреба.

Астероиды удалось обнаружить с помощью системы Asteroid Watch — она способна распознавать объекты, у которых траектория проходит возле нашей планеты. Но астрономы предупреждают — все космические тела пролетят возле Земли на огромном расстоянии. Шансов на столкновение очень мало. Очевидных угроз на ближайшее столетие пока что нет.

Первый астероид 2021 YQ размером с большой коммерческий авиалайнер приблизится на расстояние 2,1 млн км к Земле уже 5 января 2022 года.

Второй — 2021 YX. Космическое тело пролетит 5 января гораздо дальше от нашей планеты — 3,8 млн км. Его размеры гораздо скромнее — можно сравнить с коммерческим самолетом.

2014 YE15 размером с автобус приблизится к Земле уже 6 января 2022 на расстояние более 7,4 млн миль. Повторно он вернется к нам в мае этого года.

Астероид 2020 AP1 будет ближе всех к нашему дому — всего 1,7 млн миль. Его размеры можно сравнить с параметрами авто, а его визит запланирован на 7 января.

Последний в списке — 2013 YD48. Уже 11 января ученые будут фиксировать его с помощью телескопов. Его размеры можно сравнить с часовой башней Биг-Бен — расстояние между Землей составит 4,8 млн км.

Напомним, что помимо изучением космических тел, NASA активно занимается миссией телескопа Джеймса Уэбба — его отправили в космос 25 декабря, и сейчас он приступил к стадии разворачивания.