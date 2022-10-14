Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Космос

Помог разгадать тайну космоса: телескоп Джеймса Уэбба сделал уникальный снимок двойной звезды

14 октября 2022, 15:14
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Космос

Телескоп Джеймса Уэбба сделал удивительный снимок, который поможет ученым разгадать одну из тайн космоса. Аппарат сделал двойную звездную систему под названием WR 140, и теперь ученые выяснили состав волн вокруг нее.

Система находится на расстоянии 5 тыс. световых лет от Земли. Уникальность фото в кольцах вокруг объекта — это пылевые оболочки, которые распространены примерно на 10 трлн км. Для сравнения, это в 70 тыс. раз больше, чем расстояние от Земли к Луне.

Сейчас смотрят

Ранее ученые могли видеть только около трех пылевых оболочек, но теперь их удалось обнаружить аж 17 — все благодаря передовым технологиям, которыми оснастили телескоп Джеймса Уэбба.

Название WR 140 — это не просто случайный набор букв и цифр. WR расшифровываться как звезды Вольфа-Райе — эти космические тела находятся на последних стадия своей эволюции. За многе годы WR 140 заметно уменьшилась — ее масса теперь становит всего в 10 раз больше, чем масса Солнца. 

Сами пылевые кольца появились в результате сближения двойных звезд по орбите. В такие моменты звездные ветра замедляют свое движения, образуя пылевые кольца. На внешний вид слоев пыли также сыграл угол, с которого сделал снимок телескоп Джеймса Уэбба.

Благодаря снимку в инфракрасном спектре, ученые также смогли выяснить состав пылевых волн. Как оказалось, похожий состав можно найти на подгоревших тостах и в выхлопных газах авто.

Читайте также:
астероїдНе хуже чем в Армагеддоне: NASA изменило полет огромного астероида около Земли

Теги
Зірка Космос
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь