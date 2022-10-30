Американский миллиардер Илон Маск начал сокращать сотрудников соцсети Twitter, которую недавно приобрел.

Так, глава SpaceX приказал сократить расходы в компании Twitter, при этом некоторые команды должны быть сокращены больше, чем другие. Некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, подлежащих сокращению. Об этом сообщили близкие источники к соцсети.

О каком количестве человек идет речь — неизвестно. Сейчас в Twitter работает около 7 500 сотрудников.

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Увольнения состоятся до 1 ноября, когда сотрудники должны получить гранты на акции как часть своей компенсации. Такие гранты обычно составляют значительную часть заработной платы. Увольняя работников до этой даты, Маск может избежать выплаты грантов, хотя по условиям соглашения о слиянии, он должен заплатить работникам наличными вместо их акций.

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Напомним, 28 октября Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter на $44 млрд. Первым решением миллиардера стало увольнение нескольких топ-менеджеров.