Спутники Илона Маска чуть не врезались в аппарат Китая

Жители Китая раскритиковали Илона Маска и его компанию Starlink. Один из почти 2 тыс. космических аппаратов миллиардера чуть не врезался в китайский спутник.

По заявлению местных властей, зонды Starlink дважды приближались к спутникам. Известно, что астрономам пришлось брать управление на себя, чтобы избежать столкновения.

— По соображениям безопасности, Китайская космическая станция внедрила превентивный контроль предотвращения столкновений, — говорится в документе Китая, опубликованном на сайте организации Управление по вопросам космического пространства ООН.

В китайском сервисе Weibo пользователи назвали Starlink Маска грудой космического мусора.

Учитывая, что около 30 тыс. спутников и другой мусор вращаются вокруг планеты, ученые призвали правительства активно обмениваются данными, чтобы снизить риск космических столкновений.

Известно, что SpaceX отправила на орбиту 1942 спутника для обслуживания интернета, и в планах компании — развернуть в космосе более 12 тыс. космических аппаратов.

— Риски Starlink постепенно нарастают, человечество расплатится за эту бизнес-деятельность, — отметил пользователь Weibo Чен Хайин.

Глава Tesla пока никак не отреагировал на ситуацию.

Места на околоземной орбите становится все меньше — в конце ноября компания NASA перенесла выход в открытый космос из-за космического мусора.

Напомним, что американское космическое агентство успешно запустило самый мощный телескоп в мире — аппарат Джеймса Уэбба. Космический аппарат строили с 1997 года, и на него потратили более $10 млрд. Во время производства сотрудничали более 17 стран.