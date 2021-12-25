На орбиту вывели самый большой в мире космический телескоп для изучения Вселенной

Тяжелая ракета Ariane V вывела на орбиту самый мощный космический телескоп James Webb Space Telescope, который необходим для изучения процессов эволюции Вселенной.

Стоимость JWTS составляет по меньшей мере $10 млрд. По данным компании Arianespace, которая разрабатывала носитель, телескоп успешно вывели на орбиту.

Запуск начался в 15.20 по киевскому времени на французском космодроме Куру. Спустя более 27 мин он отделился от второй ступени ракеты-носителя на высоте свыше 1,3 тыс. км.

На телескопе открылись солнечные батареи и антенна для связи с планетой Земля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arianespace (@arianespace)

Одна из основных задач James Webb Space Telescope — находка на остатке первых звезд или галактик, которые могли образоваться после Большого взрыва.

Благодаря телескопу ученые смогут изучить их состав и эволюцию, а также найти признаки возможного существования жизни на экзопланетах.