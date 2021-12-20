NASA удалось записать звуки атмосферы спутника Юпитера

Космический зонд Juno от NASA записал звуки атмосферы спутника Юпитера — Ганимеды.

Известно, что данные собирали еще летом — 7 июня 2021 года. Зонд Juno перед отправкой в космос оснастили специальным устройством — оно уловило активность магнитных и электрических радиоволн, исходящих с магнитосферы Юпитера.

Известно, что Juno пролетел возле Ганимеды впервые чем за более 20 лет.

— Возможно, изменение частоты после максимального сближения связано с передвижением с ночной стороны спутника на дневную, — сказал соисследователь по расшифровке волн Уильям Курт из Университета Айовы в Айова-Сити.

Для зонда NASA это уже 34 полет вокруг Юпитера за миссию — космический корабль находился в пределах 1 038 км от поверхности спутника и двигался со скоростью в 67 тыс. км/ч.

Благодаря Juno, ученым NASA также удалось составить подробную геомагнитную карту Юпитера. За последние 5 лет космической миссии астрономам удалось заметить аномалию магнитного поля газового гиганта — оно изменилось.

Напомним, что в декабре другой зонд NASA Parker Solar Probe впервые коснулся Солнца. Это единственный космический аппарат, который смог приблизиться к нашей звезде так близко.

Помимо максимального приближения, зонду удалось сделать несколько снимков с атмосферы — это поможет ученым узнать больше подробностей о существовании Солнца.