Власти Китая хотят проверить Илона Маска на сотрудничество с военными США. На фоне напряженности в отношениях между Пекином со Штатами, глава Tesla и SpaceX оказался под присмотром китайских служб безопасности.

Маск оказался в центре внимания на фоне помощи Украине в войне с Россией, которую развязала страна-агрессор. С начала полномасштабного вторжения, SpaceX отправила на помощь нашей стране тысячи терминалов для работы спутниковой связи Starlink, чтобы помочь ВСУ.

И хотя на Западе такое решение Маска поддержали, в Китае помощь миллиардера не оценили. Стоит отметить, что Tesla около 25% прибыли берет именно с китайского рынка, и это может быть проблемой.

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— Пожертвование Маска Starlink после вторжения России в Украину повысило осознание полезности и эффективности низкоорбитальных спутников для поддержки систем связи во время войны, — заявил бывший представитель Министерства обороны США Дрю Томпсон.

Властям в Пекине не нравится, что у Starlink более 2 тыс. спутников на околоземной орбите, и они могут быть использованы США для слежки или поддержки Тайваня.

Спутниковый интернет постепенно внедряет свою работу в Украину — в июне на территории нашей страны Starlink получил лицензию оператора. Совсем скоро услуги будут предоставляться украинцам совершенно легально.