Илон Маск анонсировал новую полезную функцию на фоне конкуренции с Threads. Пользователи смогут публиковать целые статьи с огромным количеством символов.

— Twitter работает над обновлением, которое позволит публиковать на платформе статьи. Эта функция “позволит публиковать очень длинные, сложные статьи со смешанными материалами. Можете опубликовать даже книжку, если захотите, — заявил миллиардер.

This will allow users to post very long, complex articles with mixed media. You could publish a book if you want. — Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2023

Инструмент получит название Статьи. Обновление позволит сервису выйти за рамки микроблога — твитты получат лимит до 10 тыс. символов. При этом, базовая публикация вмещает в себя только 280 символов, если нет подписки Twitter Blue.

Это поможет не только конкурировать с новой соцсетью Meta, но и привлечь авторов уникального контента, которым сервис обещает платить за монетизацию.

Напомним, что Threads постепенно догоняет Twitter по популярности — официально, в новом приложении от Meta уже 100 млн регистраций — это одна пятая количества активных пользователей сервиса Маска. К тому же, сам миллиардер добавил, что доходы от рекламы упали на 50%.