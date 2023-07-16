Миллиардер Илон Маск, который является владельцем Twitter, сообщил, что доходы от рекламы в соцсети упали на 50%.

В своем аккаунте Twitter он написал, что денежный поток все еще не соответствует его ожиданиям.

— Денежный поток Twitter все еще отрицательный, поскольку доходы от рекламы упали на 50%. Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем у нас будет роскошь чего-то другого, — сказал Маск.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2023

Еще в апреле Илон Маск говорил, что Twitter не приносит прибыль, однако они перестали идти в минус и если бы тенденция сохранилась, они бы уже получали доход.

Недавно миллиардер назначил нового генерального директора компании Линду Яккарино. Вероятно, он делает ставку на ее рекламный опыт, чтобы вернуть рекламодателей.

Пока что доходы Twitter от рекламы в США за пять недель с 1 апреля по первую неделю мая снизились на 59% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Twitter объявил, что создатели контента смогут получать часть дохода от рекламы сайта, по-видимому, чтобы побудить больше создателей присоединиться к сайту.

Чтобы иметь право на участие, у автора должна быть галочка и не менее 5 млн просмотров твиттов каждые три месяца.