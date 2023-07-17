Соцсеть Threads постепенно догоняет Twitter по количеству ежедневных пользователей. Всего за несколько дней в новом сервисе было уже 100 млн регистраций — это больше, чем ожидали в Meta.

Это пятая часть всего числа ежедневных пользователей Twitter, главного конкурента сервиса Цукерберга.

Впрочем, популярность Threads упала на 20% уже на вторую неделю после запуска, как и время проведения внутри сервиса — в среднем с 20 до 10 минут.

Однако, тенденция роста наблюдается и по сей день — приложение уже достигло отметки в 150 млн пользователей. Для сравнения, такого показателя удалось достичь в 5,5 раз быстрее, чем Pokémon Go, который в 2016 году бил все рекорды по загрузкам.

Больше всего пользователей из Индии, а не из США, как может показаться на первый взгляд. В Meta не собираються забрасывать сервис — недавно появилось обновление для iOS 17, в котором добавили кнопку редактирования, поддержку нескольких аккаунтов и интеграция с сервисом ActivityPub.

На фоне этого у соцсети Илона Маска дела идут не очень хорошо — доходы от рекламы Twitter упали на 50%. Похоже, сервис все еще не приносит прибыл, с момента приобретения сервиса осенью 2022 года. Еще в апреле Маск признался, что прибыли все еще нет, но выразил надежды на ближайшее время.