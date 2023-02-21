Компания SpaceX запускает глобальный роуминг Starlink. Это значит, что спутниковый интернет от Илона Маска будет доступен в любой точке Земли.

Правда, удовольствие не из дешевых — за новинку придется платить $200 в месяц. В первую очередь это касается клиентов тех стран, где сервис пока что недоступен. К тому же, эта услуга дает возможность путешествовать по миру и использовать Starlink где угодно.

Как именно SpaceX удалось реализовать эту идею — неизвестно. Корпорация Маска пытается получить разрешение на увеличение количества спутников вокруг Земли. Тем более, уже в средина 2022 года Starlink ввела ограничения для клиентов из-за большой нагрузки — спутники не успевают обслуживать такое количество клиентов, предоставляя оптимальную скорость.

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Пока что компания предупреждает о случаях плохой связи или вовсе отсутствия передачи данных — решит эту проблему только запуск спутников на орбиту вокруг Земли.

Напомним, что стоимость Starlink в Украине одна из самых низких в мире — $75. С конца декабря 2022 также подорожали и сами терминалы — Если раньше базовый набор стоил $500, то теперь его стоимость выросла до $750.