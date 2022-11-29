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Starlink підвищить ціни на послуги в Україні: скільки тепер коштує підписка

29 Листопада 2022, 15:28
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Starlink
Джерело: Pexels

Компанія Starlink Ілона Маска підвищила вартість своїх послуг. Так, супутниковий інтернет від мільярдера тепер дорожчий у низці країн, у тому числі й в Україні. Про це стало відомо у листі, надісланому українським користувачам.

Так, вартість для українців зросла з $60 до $75 на місяць – від 2200 до 2700 грн відповідно. Втім, за мірками компанії, це все ще мінімальний тариф – мешканці більшості країн сплачують набагато більше. Зміни набудуть чинності вже наприкінці цього року – 29 грудня.

– Щомісячна вартість сервісу Starlink підвищиться з $60 до $75. Нова ціна буде застосовуватися для вашої підписки з 29.12.2022, повідомляє компанія SpaceX користувачам.

Втім, це не всі цінові зміни – тепер і самі гаджети для роботи Starlink подорожчали. Якщо раніше базовий набір коштував $500, то тепер його вартість зросла до $750.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що ще влітку тариф для українців коштує $100, але на День Незалежності України Маск порадував чудовими новинами – послуга подешевшала для нас до $60. Схоже, час акцій скінчився.

Нагадаємо, що на початку листопада SpaceX заявила про обмеження для користувачів Starlink. Так, щомісячний трафік для користувачів не повинен перевищувати 1 ТБ. Інакше доведеться занижувати швидкість для звантаження на тлі збільшення кількості клієнтів.

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SpaceX Starlink Війна в Україні
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