Компанія SpaceX запускає глобальний роумінг Starlink. Це означає, що супутниковий інтернет від Ілона Маска буде доступний у будь-якій точці Землі.

Щоправда, задоволення не з дешевих – за новинку доведеться платити $200 на місяць. Насамперед це стосується клієнтів тих країн, де сервіс поки що недоступний. До того ж, ця послуга дає можливість подорожувати світом та використовувати Starlink де завгодно.

Як саме SpaceX вдалося реалізувати цю ідею – невідомо. Корпорація Маска намагається отримати дозвіл збільшення кількості супутників навколо Землі. Тим більше, що вже в середині 2022 року Starlink ввела обмеження для клієнтів через велике навантаження – супутники не встигають обслуговувати таку кількість клієнтів, надаючи оптимальну швидкість.

Зараз дивляться

Поки що компанія попереджає про випадки поганого зв’язку або відсутність передачі даних – вирішить цю проблему тільки запуск супутників на орбіту навколо Землі.

Нагадаємо, що вартість Starlink в Україні одна з найнижчих у світі – $75. З кінця грудня 2022 року також подорожчали й самі термінали – якщо раніше базовий набір коштував $500, то тепер його вартість зросла до $750.