SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой сети Starlink для управления беспилотниками и дронами. Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл во время конференции в Вашингтоне.

Глава корпорации заявила свое недовольство из-за пользования связью как оружием.

— Украинцы использовали его таким образом, который был непреднамеренным и не являлся частью какого-либо соглашения, — заявила Гвинн.

Так, наши военные активно используют беспилотники и дроны в качестве разведки и уничтожения живой силы противника с помощью сброса гранат. Вероятно, аппараты работают в паре со Starlink, что и не понравилось руководителю компании.

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— Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности. Некоторые из ограничений мы уже ввели, — заявила Шотвелл о дронах.

По слова главы SpaceX, такое использование спутниковой сети выходит за рамки соглашения с украинскими властями. Помощь со Starlink предоставлялась для гуманитарных целей, таких как доступ к сети больницам, банкам и украинцам, пострадавшим от войны.

— Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях, — добавила Шоттвел.

Напомним, что Илон Маск поддержал Украину предоставлением терминалов Starlink и доступа к спутниковой сети еще с первых дней полномасштабного вторжения. Украинцы получили десятки тысяч единиц аппаратуры, которая позволила координировать свои действия военным, властям и критической инфраструктуре.

В начале февраля глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Маск вложил $100 млн в будущую победу Украины.