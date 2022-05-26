Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска становится все популярнее во всем мире. Компания SpaceX в отчете властям США заявила, что количество пользователей сервиса превысило отметку в 400 тыс. человек.

Спутниковый интернет стремительно завоевывает аудиторию не только в Украине. Впервые услуга стала доступной для пользователей в октябре 2020 года. Всего за 2 года компания смогла привлечь к Starlink 150 тыс. человек. В конце марта стало известно, что эта цифра увеличилась до 250 тыс. На конец весны спутниковым интернетом пользуется более 400 тыс. человек.

На фоне войнs России с Украиной, миллиардер Илон Маск согласился помочь нам с помощью беспроводной связи. Всего на территории нашей страны уже более 10 тыс. терминалов Starlink, которые обеспечивают надежную связь как между военными, так и на критически важных инфраструктурных объектах. В Украине также заработает представительство компании SpaceX, которое будет более качественно предоставлять услуги.

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На данный момент спутниковая сеть доступна в 36 странах — расширения своих услуг планируют в регионах Азии, Африки и Ближнего Востока.

На сайте компании также есть список стран, в которых Starlink появится “в ближайшее время”. В этот перечень не попали следующие государства — Афганистан, Беларусь, Куба. Китай, Иран, Северная Корея. Россия, Сирия и Венесуэла.