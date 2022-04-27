В Украине зарегистрировали представительство компании SpaceX Илона Маска — Starlink Ukraine. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

На фоне широкомасштабного вторжения России в Украину, Федоров обратился к Илону Маску за помощью. Миллиардер предоставил Украине тысячи терминалов Starlink для подключения к спутниковой сети, а также оперативно запустил работу сервиса на территории нашей страны.

Благодаря этой системе наши военные имеют надежную и защищенную сеть, а также поддерживается связь с руководителями объектов критической инфраструктуры. Также удалось возобновить связь в тех городах, где инфраструктура была разрушена на фоне войны с Россией. Все это предоставляется Украине совершенно бесплатно.

Starlink — это передовой проект, который с помощью огромного количества спутников на околоземной орбите и терминалов предоставляет доступ к скоростному интернету в любой точке Земли. Чтобы подключиться к спутниковому интернету, необходим терминал, а также смартфон со скачанным приложением от компании. Сам терминал со спутниковой тарелкой стоит $500, а ежемесячная абонентская плата — $100.