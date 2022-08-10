Сейчас огромной популярностью пользуется технология бесконтактной оплаты NFC. С ее помощью можно делать покупки и оплачивать услуги телефоном. Правда, для этого нужно настроить устройство и добавить банковскую карточку в систему.

Как настроить NFC на телефоне — далее в материале.

В первую очередь для оплаты с помощью смартфона нужно убедиться, что NFC включен. Сделать это можно как в системных настройках как на iPhone, так и на устройствах Android.

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Следующий шаг — выбор приложения для оплаты. Сервис необходим для внесения данных банковской карточки — в этом случае приложение работает связующим звеном между электронным счетом и терминалом.

Большинство активно использует базовые приложения — Google Wallet на Android и Apple Pay в iPhone.

Чтобы подвязать карточку к кошельку на Android, нужно выполнить несколько действий:

Откройте приложение Google Wallet; В нижнем правом углу появится кнопка Добавить в Кошелек; Система предложит добавить платежную карту — нажимаем на эту функцию; Google даст возможность сфотографировать карточку или ввести данные вручную; После ввода сохраните данные и примите правила использования.

Чтобы привязать карточку к кошельку на iPhone, нужно выполнить несколько действий:

Откройте приложение Wallet и Apple Pay; Нажмите на функцию Добавить кредитную или дебетовую карту; После ввода данных вручную, система запросит пройти проверку — это можно сделать в приложении банка карточки;

После настройки NFC, можно попробовать расплатиться.

В смартфонах Android можно перед оплатой открыть приложение Google Wallet и выбрать нужную карточку, а затем приложить телефон к терминалу.

В iPhone функция работает аналогично в приложении Wallet и Apple Pay.

NFC также достаточно защищенная технология — если устройство потеряется, злоумышленники не смогут расплатиться без ведома владельца. В любом случае можно заблокировать смартфон удаленно, если подготовиться к такому развитию событий заранее.