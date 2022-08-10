Сейчас огромной популярностью пользуется технология бесконтактной оплаты NFC. С ее помощью можно делать покупки и оплачивать услуги телефоном. Правда, для этого нужно настроить устройство и добавить банковскую карточку в систему.
Как настроить NFC на телефоне — далее в материале.
В первую очередь для оплаты с помощью смартфона нужно убедиться, что NFC включен. Сделать это можно как в системных настройках как на iPhone, так и на устройствах Android.
Следующий шаг — выбор приложения для оплаты. Сервис необходим для внесения данных банковской карточки — в этом случае приложение работает связующим звеном между электронным счетом и терминалом.
Большинство активно использует базовые приложения — Google Wallet на Android и Apple Pay в iPhone.
Чтобы подвязать карточку к кошельку на Android, нужно выполнить несколько действий:
- Откройте приложение Google Wallet;
- В нижнем правом углу появится кнопка Добавить в Кошелек;
- Система предложит добавить платежную карту — нажимаем на эту функцию;
- Google даст возможность сфотографировать карточку или ввести данные вручную;
- После ввода сохраните данные и примите правила использования.
Чтобы привязать карточку к кошельку на iPhone, нужно выполнить несколько действий:
- Откройте приложение Wallet и Apple Pay;
- Нажмите на функцию Добавить кредитную или дебетовую карту;
- После ввода данных вручную, система запросит пройти проверку — это можно сделать в приложении банка карточки;
После настройки NFC, можно попробовать расплатиться.
В смартфонах Android можно перед оплатой открыть приложение Google Wallet и выбрать нужную карточку, а затем приложить телефон к терминалу.
В iPhone функция работает аналогично в приложении Wallet и Apple Pay.
NFC также достаточно защищенная технология — если устройство потеряется, злоумышленники не смогут расплатиться без ведома владельца. В любом случае можно заблокировать смартфон удаленно, если подготовиться к такому развитию событий заранее.