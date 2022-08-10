Наразі величезної популярності набула технологія безконтактної оплати NFC. З її допомогою можна робити покупки та оплачувати послуги телефоном. Щоправда, для цього потрібно налаштувати пристрій та додати банківську картку до системи.
Як налаштувати NFC на телефоні – далі у матеріалі.
Насамперед для оплати за допомогою смартфона потрібно переконатися, що NFC увімкнено. Зробити це можна як у системних параметрах як на iPhone, так і на пристроях Android.
Наступний крок – вибір програми для оплати. Сервіс необхідний для внесення даних банківської картки – у цьому випадку програма працює сполучною ланкою між електронним рахунком та терміналом.
Більшість активно використовує базові програми – Google Wallet на Android та Apple Pay в iPhone.
Щоб підв’язати картку до гаманця на Android, потрібно виконати кілька дій:
- Відкрийте програму Google Wallet;
- У правому нижньому кутку з’явиться кнопка Додати в Гаманець;
- Система запропонує додати платіжну картку – натискаємо на цю функцію;
- Google дасть можливість сфотографувати картку або ввести дані вручну;
- Після введення збережіть дані та прийміть правила використання.
Щоб прив’язати картку до гаманця на iPhone, потрібно виконати кілька дій:
- Відкрийте програму Wallet та Apple Pay;
- Натисніть кнопку Додати кредитну або дебетову картку;
- Після введення даних вручну система запросить пройти перевірку – це можна зробити в додатку банку картки.
Після налаштування NFC можна спробувати розрахуватися.
У смартфонах Android можна перед оплатою відкрити програму Google Wallet і вибрати потрібну картку, а потім додати телефон до термінала.
У iPhone функція працює аналогічно у додатку Wallet та Apple Pay.
NFC також досить захищена технологія – якщо пристрій загубиться, зловмисники не зможуть розплатитися без відома власника. У будь-якому разі можна заблокувати смартфон віддалено, якщо підготуватися до такого розвитку подій заздалегідь.