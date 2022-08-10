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Справ на кілька хвилин: як налаштувати NFC на телефоні

10 Серпня 2022, 13:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
безконтактна оплата по NFC-міткам

Наразі величезної популярності набула технологія безконтактної оплати NFC.  З її допомогою можна робити покупки та оплачувати послуги телефоном. Щоправда, для цього потрібно налаштувати пристрій та додати банківську картку до системи.

Як налаштувати NFC на телефоні – далі у матеріалі.

Насамперед для оплати за допомогою смартфона потрібно переконатися, що NFC увімкнено. Зробити це можна як у системних параметрах як на iPhone, так і на пристроях Android.

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Наступний крок – вибір програми для оплати. Сервіс необхідний для внесення даних банківської картки – у цьому випадку програма працює сполучною ланкою між електронним рахунком та терміналом.

Більшість активно використовує базові програми – Google Wallet на Android та Apple Pay в iPhone.

Щоб підв’язати картку до гаманця на Android, потрібно виконати кілька дій:

  1. Відкрийте програму Google Wallet;
  2. У правому нижньому кутку з’явиться кнопка Додати в Гаманець;
  3. Система запропонує додати платіжну картку – натискаємо на цю функцію;
  4. Google дасть можливість сфотографувати картку або ввести дані вручну;
  5. Після введення збережіть дані та прийміть правила використання.

Щоб прив’язати картку до гаманця на iPhone, потрібно виконати кілька дій:

  1. Відкрийте програму Wallet та Apple Pay;
  2. Натисніть кнопку Додати кредитну або дебетову картку;
  3. Після введення даних вручну система запросить пройти перевірку – це можна зробити в додатку банку картки.

Після налаштування NFC можна спробувати розрахуватися.

У смартфонах Android можна перед оплатою відкрити програму Google Wallet і вибрати потрібну картку, а потім додати телефон до термінала.

У iPhone функція працює аналогічно у додатку Wallet та Apple Pay.

NFC також досить захищена технологія – якщо пристрій загубиться, зловмисники не зможуть розплатитися без відома власника. У будь-якому разі можна заблокувати смартфон віддалено, якщо підготуватися до такого розвитку подій заздалегідь.

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