Телефон – незамінна річ у сучасних реаліях, тим більше в умовах війни. Вони дозволяють підтримувати зв’язок із близькими, а також отримувати корисну та актуальну інформацію в режимі реального часу.

Однак нерідко люди залишаються без своїх смартфонів – їх можуть вкрасти чи навіть відібрати. У такому разі особисті дані та навіть кошти на банківській картці можуть опинитися під загрозою. На щастя, можна віддалено обмежити доступ до гаджета.

Як заблокувати вкрадений телефон – далі у матеріалі.

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У Держспецзв’язку дали кілька корисних порад, як правильно закрити доступ до інформації, якщо смартфон у чужих руках.

Насамперед про крадіжку потрібно заявити оператору, який надав свій номер.

Якщо номер від Київстар – потрібно дзвонити оператору на номер 466 або 0 800 300 466.

Якщо послуги надає Vodafone – за номером 222 або 0 800 400 222.

Якщо Lifecell – 5433 або 0 800 20 5433.

Як заблокувати телефон, якщо його вкрали – комплексне питання. Після дзвінка оператору потрібно змінити дані для входу у всіх можливих сервісах – паролі та логіни. Йдеться про соцмережі Facebook, Twitter і Instagram, месенджери Viber, WhatsApp і Telegram, а також інші сервіси – Google, Apple і навіть інтернет-магазини. Це варто зробити з іншого пристрою – з телефону чи комп’ютера.

Щоб заблокувати телефон віддалено, необхідно закрити доступ до банківських карток – бездротова оплата, а також мобільний банкінг може стати легкою здобиччю для шахрая. Для цього слід звернути на гарячу лінію банку.

Про крадіжку треба повідомити у правоохоронні органи – заявіть про інцидент у поліцію.

Про неприємну ситуацію варто розповісти й друзям – вони не повинні реагувати на повідомлення чи дзвінки з вашого телефону з проханням перекинути гроші на певний банківський рахунок.

У Держспецзв’язку рекомендують заздалегідь дізнатися, як заблокувати вкрадений телефон – знайти PUK-код для номера телефону, заздалегідь записати IMEI телефону (унікальний код пристрою), встановити резервний номер в облікових записах, а також збережіть важливі номери телефонів у блокноті або іншому місці.

Вкрасти дані, паролі та гроші може і вірус – вони часто атакують пристрої жертв, які навіть не підозрюють. Видалити віруси з телефону можна і самостійно – для цього потрібно скористатися простою інструкцією.